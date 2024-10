Orban annonce la promotion de Dennis van Benthem

Dennis fait partie de l'équipe Orban depuis 2013, ayant occupé les postes d'ingénieur commercial et de support technique pour Orban Europe en Europe, Asie, Afrique et Pacifique de 2013 à 2015. Pendant cinq ans, il a travaillé pour le concessionnaire Linfair Orban en Chine avant de retourner en Europe en 2020, où il est depuis basé aux Pays-Bas.

Fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie de la radiodiffusion, Dennis continue d'apporter une expertise en ingénierie des systèmes, gestion de la relation client et formation technique. Sa compréhension approfondie des produits Orban, associée à ses compétences en résolution de problèmes, a joué un rôle clé dans la satisfaction client et l'efficacité opérationnelle.