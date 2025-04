Jordanne FM : la SCOP, une aventure humaine et coopérative

Trois ans après son passage en coopérative, Jordanne FM poursuit son aventure sous un modèle innovant et singulier dans le paysage radiophonique français (seules cinq radios en France ont choisi la SCOP). Plus qu’un simple changement de statut juridique, cette transformation a remodelé la gouvernance de la radio et renforcé son ancrage local.