Paris Radio Show : jour J moins 6

Le jeudi à 10h, "Comment j'ai réussi à financer mon podcast ?" (avec la participation de Mélanie Hong, Clémentine Galey, Guillaume Vendé et Pauline Grisoni), le jeudi à 11h30, "Le podcast : nouveau souffle créatif pour les marques ?" (avec la participation de Cindy Aunay, Laetitia Keller, Sarah Cassonne, Sandrine Verdelhan et Mathilde Barbara), le jeudi à 13h "Radio/Podcast - Les nouveaux chemins de la formation audio" (avec la participation de Sylvain Delfau, Simon Ruben, Stéphanie Barras, Marianne Rigaux et Carine Fillot), ou encore le jeudi à 14h30, "Programmer des podcasts en radio : non-sens ou Opportunité ?" (avec la participation de Frédéric Gerand, Laurent Hué, Camille Renard, Philippe Lansac et Steven Jambot)...À ne pas manquer, le vendredi : "Les NFT pour les podcasts, secrets, mythes et légendes", "Bonnes pratiques du référencement de son podcast pour augmenter sa découvrabilité", "Podcast Story : on a tous une histoire à écouter !", "Podcast : tout savoir sur les droits d'auteur", "Publiez simplement et efficacement vos podcasts quelle que soit votre solution de diffusion et d’automation", "Podcast : comment j'ai développé ma communauté ?"Jetez un coup d’œil sur le programme complet ICI Et téléchargez votre badge gratuit LÀ