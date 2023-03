Pâques en direct de Jérusalem sur RCF

Cette année, RCF propose à ses auditeurs un retour aux sources : vivre la semaine Sainte et Pâques en direct de Terre Sainte. En posant ses studios au coeur de Jérusalem, l’antenne offre ainsi à tous ceux qui n’ont pas les moyens ou la possibilité de faire un tel pèlerinage de pouvoir vivre ce temps fort en union de prière avec l’ensemble des auditeurs et les Chrétiens d’Orient.

Du Cénacle au mont des Oliviers, de la Via Dolorosa au Saint Sépulcre, les derniers jours du Christ sur terre seront célébrés dans cette ville trois fois sainte, jusqu’à la Résurrection, le dimanche de Pâques. L’équipe RCF et l’ensemble des auditeurs seront accueillis par les Dominicains de l’Ecole Biblique et Archéologique de Jérusalem, au sein du couvent Saint Etienne.