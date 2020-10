Opération "Rencontre ta star" sur RTS

Le principe de l'émission lancée par RTS en 2019 permet de réaliser des rencontres surprises inoubliables entre un artiste et un auditeur fan avec la complicité de ses proches. Pour gagner cette journée privilégiée, les auditeurs soivent d'abord s'assurer que leur proche est disponible le jeudi 12 novembre et qu'il accepte de céder son droit à l'image, (l'émission étant filmée et diffusée sur la chaîne YouTube de la radio). Les inscriptions sont possibles sur rtsfm.com.

Le tirage au sort se déroulera le vendredi 6 novembre. Une opération réservée uniquement aux auditeurs RTS résidant sur ses zones de diffusion FM.