RTS : une antenne au féminin pluriel ce vendredi

Ce 8 mars sur RTS, la journée sera rythmée par une programmation musicale 100% féminine avec des artistes de toutes générations et des rendez-vous d’infos qui mettront en lumière les initiatives des femmes et leurs combats menés et à venir en Occitanie.

"Cette journée ne concerne pas uniquement les femmes, mais également les hommes qui ont une place importante dans ce combat" précise RTS. "Les hommes doivent prendre des responsabilités et déconstruire les stéréotypes que la société leur a appris, renoncer à certains acquis pour soutenir durablement la cause de l'égalité".