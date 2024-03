RTS Communication et la ville de Marseillan annoncent la sortie du podcast

Le premier épisode est intitulé "Pierre Deley, un aviateur hors du commun". Il se concentre sur l'incroyable histoire de Pierre Deley, aviateur héroïque de Marseillan et figure de l'aéropostale, dont la vie et les exploits aux côtés de personnalités telles que Mermoz et Saint Exupéry restent largement inexplorés. À travers ce récit, le podcast vise à éclairer des figures historiques locales, contribuant ainsi à une meilleure appréciation du patrimoine culturel de la ville."La réalisation du podcast Istoria Marseillan témoigne de l'expertise complète de RTS Communication dans la création de contenus podcasts de qualité. De la rédaction à la distribution, en passant par l'enregistrement, le montage, et la promotion, chaque étape a été méticuleusement orchestrée pour assurer une expérience auditive exceptionnelle" explique RTS.