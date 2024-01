Nouvelles personnalités attendues au Paris Radio Show

Cette nouvelle édition du Paris Radio Show se déroule ce mardi 6 et ce mercredi 7 février à La Bellevilloise en plein coeur du 20e arrondissement de Paris. Le Paris Radio Show ouvrira ses portes aux professionnels de la radio et de l’audio digital, le mardi à partir de 10h (avec une nocturne jusqu’à 22h30) ainsi que le mercredi de 10h à 17h. Près de 140 intervenants vont faire vivre les conférences, les rencontres et les animations proposées par l’équipe des Éditions HF, durant 48 heures, pour célébrer la radio et l’audio digital dans son ensemble. Le Paris Radio Show, c’est l’évènement de la planète Radio en France et en Europe.Soulignons que ce Paris Radio Show sera officiellement lancé par Roch-Olivier Maistre, président de l'Arcom, le mardi 6 février à 11h.