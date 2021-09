Nouvelle édition de "Médias en Seine", le 12 octobre

Cette 4e édition de "Médias en Seine" s'articulera autour de 4 grandes thématiques : renouer la confiance entre les médias et les citoyens, concilier information de qualité et combats sociaux, récréer des liens pour se retrouver et explorer les nouveaux usages et les nouveaux business.Une édition qui sera à vivre à la fois en présentiel et en streaming depuis la Maison de la radio et de la musique et du 10 Grenelle, siège des Échos.Pour assister aux conférences ou aux masterclasses, une accréditation et un pass sanitaire seront obligatoires (rendez-vous ICI ). La billetterie ouverte et gratuite pour le public est accessible LÀ