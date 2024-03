Nouveau festival "France Bleu Live" à Plougastel

Dès à présent, les auditeurs de France Bleu peuvent gagner des invitations en écoutant France Bleu Breizh Izel, en se connectant sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux de France Bleu. D'ailleurs, France Bleu Breizh Izel installera son studio à Plougastel et y diffusera "Le 16h-18h" les 23, 24 et 25 avril ainsi que l'émission "Décibels" avec Émilie Mazoyer les 23, 24 et 25 avril, de 19h à 20h.

De nombreuses animations sont accessibles sur site dès 16h les 23, 24 et 25 avril. La municipalité et les associations de Plougastel proposeront de découvrir les richesses de cette presqu’île située entre terre et mer : la célébrissime fraise de Plougastel, la coquille Saint-Jacques sans oublier la culture bretonne, omniprésente sur la commune via les nombreux musiciens et danseurs.