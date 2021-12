Noël en solidarité avec les Libanais sur RCF

Cette année RCF propose à ses auditeurs de vivre Noël e n solidarité avec le peuple libanais. Noël est un des temps forts spirituels de l’année sur RCF car c’est un moment essentiel de la vie des chrétiens. Et parce que , croyants ou non , c’est un jour hors du commun, RCF est plus que jamais présente auprès de ses auditeurs à Noël, avec une attention particulière pour celles et ceux qui sont isolés, malades ou pour qui cette période de l’année est synonyme de solitude.

En vivant Noël avec le peuple libanais , RCF veut étendre cette fraternité et cette communion à une population particulièrement éprouvée et endeuillée ces dernières années.