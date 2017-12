"Newstorm" : un événement dédié à l’info et à l’innovation

Animé par Célia Meriguet, directrice de l’antenne numérique de franceinfo (France Télévisions) et Lucas Menget, directeur-adjoint de la rédaction de franceinfo, en charge de l’édition et de la diffusion des contenus numériques, radio et télé (Radio France), "Newstorm" s'intéressa aux "Algorithmes, robots-journalistes et à l'intelligence artificielle" avec Dominique Cardon, sociologue, professeur associé au Médialab de Sciences Po, Jasmine Anteunis, cofondatrice de Recast.ai et Audrey Cerdan, responsable de projet nouvelles écritures visuelles à l’OBS. La soirée permettra également d'approcher les "Fake news, plateformes et nouveaux format" ainsi que l'innovation éditoriale et le mobile device.



Francis Goffin, directeur des radios de la RTBF et Akro (Thomas Duprel), chef éditorial présentera l'outil "Tarmac" et les organisateurs remettront le Prix Newstorm (la mention étudiante), qui vise à récompenser l’innovation éditoriale dans les médias francophones et anglophones.