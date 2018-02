NRJ prépare la tournée Ford NRJ Winter Tour

De 15h à 17h, les auditeurs retrouveront Alex Wat et Morgan Nagoya résidents de l'équipe de NRJ Extravadance. Et pour encore plus d’ambiance, NRJ délocalisera ses studios en bas des pistes avec l’animateur Double F, de 15h à 20h, en direct et en public, lundi 19 février aux Deux Alpes, lundi 26 février à Serre Chevalier et lundi 5 mars à Vars. Il sera accompagné du groupe Arcadian, de Lisandro Cuxi et de Léa Paci. Les artistes interpréteront leurs titres devant le public. Parallèlement, les auditeurs pourront tester les nouveaux SUV et véhicules 4x4 de la gamme Ford, encadrés par des pilotes professionnels autour de nombreuses animations : Bubble Foot, Kids Park, Snake Gliss, Photocall Mustang… pour gagner de nombreux cadeaux.