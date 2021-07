NRJ, TF1 et Cannes prolongent leur partenariat

La belle histoire entre l’une des plus grandes cérémonies musicales mondiales et la Croisette se poursuit : NRJ, TF1 et la mairie de Cannes annoncent le renouvellement de leur partenariat pour trois années supplémentaires et annoncent l’organisation des NRJ Music Awards à Cannes jusqu’en 2024. "Les NRJ Music Awards réunissent tous les ans les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public, et sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année". précise un communiqué. Pour la 23e édition des NRJ Music Awards, TF1, NRJ et la Mairie de Cannes donnent rendez-vous au public le samedi 20 novembre à 21h05 en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.