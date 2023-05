NRJ Group : un C.A. consolidé du 1er trimestre 2023 stable à 84.8 M€

La dernière vague se caractérise par les belles performances des radios du groupe. Avec une part d’audience sur l’ensemble du public de 15.3% en progression de + 1.3 point sur un an. les radios du Groupe surperforment par rapport à l’ensemble des programmes musicaux, dont la part d’audience est en croissance de + 0.7 point. Le groupe dispose en France de la 1ère offre commerciale radio sur l’ensemble du public(8) et sur la cible prioritaire des 25-49 ans, sur laquelle il accroit sa position de leader, avec une part d’audience de 22.0% (+ 2.9 points en un an). Les 4 radios du groupe enregistrent chacune des résultats significatifs et les matinales de NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons recrutent simultanément de nouveaux auditeurs...