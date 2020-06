NRJ Group se mobilise pour la réouverture des salles

À cette occasion les quatre radios du groupe (NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire & Chansons) proposent une journée spéciale sur leurs antennes ce lundi 22 juin permettant de faire gagner aux auditeurs "Un an de cinéma" avec les chèques cinéma universel, les seuls billets valables dans toutes les salles de cinéma de France. Un relais digital et un soutien éditorial sur les sites web des radios complèteront ce dispositif. Par ailleurs, le groupe accompagne aussi la Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF) en diffusant gracieusement une campagne publicitaire d'une centaine de spots sur ses chaînes TV (NRJ 12, Chérie 25, NRJ Hits) entre le 22 juin et le 5 juillet, promouvant la réouverture des salles. "Des conditions commerciales exceptionnelles pour soutenir l’industrie seront également mises en place cet été" indique le groupe.