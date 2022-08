NRJ Group : forte croissance du chiffre d'affaires

Les activités digitales poursuivent leur croissance au 1er semestre 2022 en enregistrant un chiffre d’affaires en progression de 12.1%. Cette croissance est portée par l’ensemble de l’écosystème audio digital. Les écoutes de podcasts du Groupe progressent de 11% en un an.

Sur les 6 premiers mois de l’exercice 2022, les charges du pôle Radio (hors impact des 4.1 M€ d’aides publiques non récurrentes perçues au 1er semestre 2021) progressent de 7.8%, principalement en lien direct avec la forte croissance du chiffre d’affaires du pôle mais également sous l’impact de la hausse des coûts de diffusion et du retour à une activité très proche de celle pré-pandémie sur l’ensemble du 1er semestre 2022. Au 1er semestre 2022, la hausse de son chiffre d’affaires et la progression maîtrisée de ses charges permettent au pôle Radio d’enregistrer un résultat opérationnel courant de 9.1 M€ en forte amélioration (+4.6 M€) par rapport à un résultat opérationnel courant de 4.5 M€ au titre du premier semestre 2021.