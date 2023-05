NETIA invite ses partenaires à ses "Ateliers by NETIA" 2023

Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à contact@netia.com

NETIA privilégie autant que possible le travail en mode DevOps car il facilite concrètement la mise en oeuvre d’innovations frugales et rapides qui facilitent la transformation des grands acteurs de l’audio numérique. Les "Ateliers by NETIA" participe à ce mouvement en offrant l’opportunité aux professionnels intéressés par l’audio numérique, et plus largement par les ICC (Industries Culturelles et Créatives), de se rencontrer, de discuter, de partager leurs expériences et de créer ou consolider des liens tellement essentiels au bon fonctionnement du mode DevOps. De ce point de vue, le moment de détente et de convivialité prévu le 22 mai au soir, dans les salons de l’hôtel de Girard, voisin du musée Fabre, contribue pleinement à l’objectif des Ateliers by NETIA.