Musique : explosion de l’écoute en streaming au 1er semestre 2018

Le top artiste révèle un "nouveau plébiscite du public au cours de ce premier semestre 2018 pour les artistes français dont le répertoire (tous albums confondus) a été le plus acheté et le plus écouté en streaming audio. La jeune génération y porte haut les couleurs du rap et des musiques urbaines qui occupent 14 des 20 premières places de ce classement" écrit le SNEP.

Concernant l’écoute global en streaming, les six derniers mois ont marqué une explosion de l’audience : plus d’1milliard d’écoutes (streaming payant + financé par la pub) sont effectuées chaque semaine sur les plateformes de streaming audio, soit 2 fois plus qu’en 2016 et une progression de 33% par rapport au 1er semestre 2017.