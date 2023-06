Mouv' : l'émission "Quinze" s'installe à Matignon

À la suite du Conseil national de la Refondation (CNR) consacré à la jeunesse qui s'est tenu en décembre 2022, la Première ministre a lancé les Rencontres Jeunesse de Matignon. Depuis six mois, Élisabeth Borne consulte la jeunesse sur leurs principales préoccupations : vie quotidienne, avenir professionnel, transition écologique, égalité des chances et engagement citoyen. Elle présente ce mercredi 21 juin la feuille de route du Gouvernement pour les prochains mois sur ces différentes thématiques.

Bintily Diallo et la rédaction de Mouv' débrieferont les annonces de la Première ministre Élisabeth Borne en réponse aux préoccupations exprimées par la jeunesse lors de ces derniers mois de consultation.