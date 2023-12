Mouv’ diffuse la 8e édition de Hip Hop Symphonique

Les titres du concert seront publiés en vidéo sur la chaîne Youtube de Mouv' le 27 décembre à 14h. Le concert sera ultérieurement intégralement disponible à la ré-écoute sur mouv.fr. sont arrangés et réorchestrés par Issam Krimi et Camille Pépin. Ils sont joués en live par les artistes, accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et The Ice Kream, sous la direction artistique d'Issam Krimi et la direction d'orchestre de Dylan Corlay.

Ce concert est toujours un événement attendu dont les places partent chaque année en un temps record grâce à son caractère unique et à la participation de nombreux artistes francophones tels que IAM, Oxmo Puccino, Lous and the Yakuza, Mc Solaar, SCH, Kalash, Selah Sue, Gazo ou encore Ninho.