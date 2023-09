"Mission Poséidon", le podcast de Guillaume Meurice

Que se passe-t-il dans l’océan ? Cet univers qui couvre une immense majorité du globe reste un mystère pour bon nombre d’entre nous. C’est le cas de Guillaume Meurice qui doit faire face aux questions de son neveu Ilio et de sa nièce Enna, âgés de 13 ans.

Guillaume Meurice a donc décidé d’accompagner les enfants dans leur quête de connaissance en leur permettant de rencontrer océanographes, biologistes, pêcheurs, militants, lobbyistes et politiques… De ces échanges naîtront une plus grande connaissance du milieu marin et de l’impact de l’activité humaine sur les écosystèmes, ainsi que des solutions pour envisager un avenir moins sinistre.