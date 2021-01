Milène Amat désormais en charge du développement chez Mediameeting

Après 7 années passées au poste de responsable de la communication interne chez Carglass puis chez Sysco France, Milène Amat possède une forte expertise en gestion de projets dans des contextes de profonde transformation des organisations. Elle mettra son expérience au service des entreprises souhaitant développer l’oralité comme principal outil de management et de communication interne. Milène Amat est Titulaire d’un Master 1, marketing et gestion des entreprises (IDRAC Paris) et d’un Master 2, création et stratégie de l’événement (ISCOM Paris).

Créée à Toulouse en 2004 par Anne-Marie de Couvreur, Frédéric Courtine et Jean-Louis Simonet, Mediameeting crée des podcasts, des webradios et des émissions en live pour 12 millions d'auditeurs quotidiens au sein d'un portefeuille de clients entreprises, composé notamment de 50% du CAC 40, et de collectivités.