Médiamétrie récompensée aux IAB Europe Research Awards

La remise des trophées s’est déroulée à Varsovie à l’occasion de la 13e édition d’Interact. Chaque année, la cérémonie de l’IAB Europe Research Awards récompense les innovations et les initiatives de R&D des entreprises contribuant à l’évolution du marketing digital en Europe. Médiamétrie a créé un modèle de prévision de performance des campagnes publicitaires en ligne basé sur la mesure d’audience Internet Global, qui restitue chaque mois les audiences de 6000 marques et 1000 applications. Cette nouvelle solution permet aux agences et annonceurs d’optimiser l’efficacité d’un plan média.