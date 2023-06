Médiamétrie : les replays les plus écoutés en mai

France Inter demeure la radio la plus écoutée et/ou téléchargée avec plus de 45 millions écoutes et/ou téléchargements. Quinze millions plus bas arrivent RMC (29 966 00) puis RTL (28 979 000), France Culture (28 781 000) et Europe 1 (15 438 000). Soulignons que le réseau local RCF dépasse, une nouvelle fois, la barre du demi-million de téléchargements. Enfin, "L'After Foot" sur RMC (15 892 000) reprend la tête du classement des émissions les plus écoutées et/ou téléchargées. Suivent, l'émission "Les Grosses Têtes" sur RTL (14 161 000) et l'émission "Hondelatte raconte" sur Europe 1 (8 238 000).

À noter qu'à la suite de perturbations techniques dans la collecte des écoutes et des téléchargements entre le 24 et le 25 mai, les résultats de certains groupes (Europe2, FTV, Radio Classique, Radio FG, RCF, RTL) sont potentiellement légèrement sous-estimés.