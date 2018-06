Médiamétrie labellisée pour sa qualité de vie au travail

Ce label (lire également ICI ), décerné aux entreprises où il fait bon travailler, vient valoriser l’image et la notoriété de Médiamétrie et récompenser la politique des ressources humaines de l’entreprise, dont le principal objectif est d’offrir aux salariés des conditions de travail optimales et d’attirer de nouveaux talents. Rendez-vous à la fin du mois de juin pour découvrir le classement de l’entreprise publié par les Echos Start.Leader des études média et référence de la mesure d'audience, Médiamétrie, acteur de la data média, place l'innovation technologique et méthodologique au coeur de ses activités. L'entreprise emploie 680 salariés dans le monde, 394 salariés en France et 80 stagiaires.