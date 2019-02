Médiamétrie dévoile son baromètre sur les Smart Speakers

Cette année encore, Médiamétrie était partenaire du Salon de la Radio et de l'Audio Digital. Parmi les nombreuses études et présentations dévoilé devant le public, Médiamétrie a abordé la place de plus en plus importante des Smart Speaker, autrement dut des enceintes connectées. Ces outils accompagnent désormais les auditeurs tout en modifiant leurs comportements d'écoute.

Neuf personnes sur 10 ont déjà entendu parler des ces enceintes connectées. Parmi les outils, Google (Google Home) se démarquent clairement des autres concurrents comme Amazon avec Echo, EchoDot et EchoSpot) pour des utilisateurs dont l'âge moyen est de 39 ans. Soulignons que la fréquence d'utilisation d'une enceinte connectée est régulière pour 67%.



Les utilisateurs consultent principalement la musique (62%), les prévisions météo (60%), écoute une radio en live (45%), font des recherches sur Internet (42%), écoutent des news (40%) ou écoutent une webradio (31%).