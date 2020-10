Marlène Dolveck nommée au C.A. de Radio France

Marlène Dolveck débute son parcours professionnel en enseignant au lycée les Sciences économiques et sociales. Attachée au service public, elle rejoint le groupe La Poste en 2001 où elle exerce divers postes opérationnels, en gestion de patrimoine, gestion des entreprises et ingénierie sociale. En 2007, elle devient membre du comité du management et directrice régionale de diverses entités. Parallèlement, elle complète sa formation par un Master d’études supérieures bancaires à HEC (2009) et un Executive MBA à l’EDHEC (2014). En 2016, Marlène Dolveck est nommée directrice nationale de la gestion de fortune BPE et membre du comité exécutif. Elle rejoint HSBC en 2017 en qualité de Head of omnichannel et membre du comité exécutif de la banque de détail et de la direction monde des activités à distance.