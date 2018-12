Majelan : la plateforme de podcast de Mathieu Gallet lève (déjà) 4 millions d'euros

Le lancement de la plateforme qui vise à proposer une nouvelle expérience d’écoute et de découverte de podcasts à travers la recommandation et la curation sera d’abord disponible sous forme d’application mobile, est prévu au printemps 2019. Majelan "agrègera l’ensemble de l’offre de podcasts disponibles en France dans sa partie gratuite et donnera accès à des contenus originaux exclusifs dans sa partie payante réservée à ses abonnés".

"Avec ce premier tour de table, Majelan se donne les moyens de construire une nouvelle expérience des contenus audio, aussi appelés podcasts, au service des utilisateurs et des créateurs. Je tiens à remercier nos investisseurs, au premier rang desquels Idinvest, pour leur confiance afin de créer avec nous un acteur majeur pour le développement du marché du podcast dans l’espace francophone" souligne Mathieu Gallet.

Majelan rappelle que "le podcast connaît un engouement croissant en France, avec plus de 4 millions de français qui en écoutent chaque mois, soit une croissance de 25% en un an*. Aux États Unis, où ce marché est plus avancé, les podcasts accompagnent déjà la vie de 73 millions d’américains chaque mois**"

*source Médiamétrie, Etude podcast, avril 2018

**source Edison Research, The podcast consumer, avril 2018