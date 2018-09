Mathieu Gallet lance Majelan, le "Netflix" du podcast

"Nous souhaitons bâtir une expérience à la Netflix, avec une application très simple, à utiliser sans publicité." explique Mathieu Gallet qui compte s'appuyer sur l'intelligence artificielle.

​La version beta de Majelan serait lancée au printemps 2019 et compte produire ses propres contenus mais surtout agréger, grâce à des partenariats exclusifs ou non, d’autres acteurs du marché comme Binge, Louie Media ou Nouvelles Ecoutes.

Mathieu Gallet se serait inspiré d’initiatives lancées aux Etats-Unis, où le marché du podcast est bien plus développé. Majelan s’inspirerait de Stitcher ou de Luminary, deux plateformes en partie payantes. Selon Le Figaro, Mathieu Gallet cherche à boucler un tour de table de 4 millions d’euros.