Europe 1 lance "Europe 1 Studio", laboratoire autour du numérique

Europe 1 Studio ira dénicher des talents pour leur proposer d'être produits et distribués sur les supports digitaux de la station. "Ce sera un acteur puissant capable de produire et monétiser ces nouveaux formats". Un podcast original va être lancé le 12 septembre " 3h56, le premier homme sur la lune", en 15 épisodes co-produit par Europe 1 et Universal Studios. Sur les assistants vocaux, une "skill" (application) de Christophe Hondelatte est disponibls : on peut poser des questions autour des récits du journalistes et de son émission directement sur les enceintes connectées.