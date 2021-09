MNM : un nouvel habillage signé Brandy

"Grâce à ce type de production, nous pouvons démontrer toute la polyvalence de notre équipe" a indiqué Tom Van der Biest, directeur de la création chez Brandy. "L’investissent dans une identité forte et exclusive est une des réponses aux questions qui agitent les médias à l'ère numérique. MNM parvient à nous mettre chaque fois au défi. Et, c'est vraiment bien quand on arrive une fois de plus à produire

quelque chose que vous n'entendrez nulle part ailleurs".

Rappelons que MNM est la station jeune du service public néerlandophone, VRT. MNM génère une audience moyenne quotidienne

de 8.9% (C.I.M. RAM Mar-Juin 2021).