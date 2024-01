Toulouse FM : un nouvel habillage et une nouvelle identité graphique

"En partenariat avec Brandy Jingles, nous présentons un habillage antenne revigoré, intégrant des sonorités Pop. Cet habillage polyvalent accompagnera parfaitement tous les genres musicaux donnant une nouvelle dynamique à notre station. Nous mettons en avant une clarté visuelle et une efficacité accrue pour séduire davantage nos auditeurs et annonceurs de la région. Notre site Web a été entièrement repensé avec un design responsive et une nouvelle présentation, promettant une expérience de navigation optimale à nos utilisateurs" explique un communiqué.

Par ailleurs, Toulouse FM introduit de nouvelles webradios avec 5 thèmes distincts : les années 90, les années 2000, la détente avec Chill, les titres du moment avec Hits et l'ambiance festive Latino.