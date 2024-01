Une nouvelle identité visuelle pour 21 juin Production

L'internaute bénéficie d'un accès à différentes démos sonores et vidéo. À ce propos, NRJ Belgique et L'Essentiel Radio ont toutes deux reconduit leur collaboration avec 21 juin Production. Le studio a produit l'habillage de la matinale pour les deux stations belges. Le studio français, basé dans le 7e arrondissement à Paris, au 12 rue Pierre Leroux, connaît bien le le paysage radiophonique belge puisqu'il travaille régulièrement avec la RTBF mais aussi avec la très écoutée Nostalgie Belgique.Le studio propose des habillages sur mesure, des musiques pour les chroniques, des beds et des génériques pour les émissions ainsi que plusieurs packs pour les stations régionales.S'agissant du site internet, accessible ICI , l'internaute peut désormais s'abonner à une newsletter.