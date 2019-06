M Radio : un "M Radio Live" à Cavalaire-sur-Mer

Ce concert gratuit aura lieu sur le port de Cavalaire à partir de 21h et il sera présenté par Alexandre Devoise et Tiffany. Il n'y a pas de places à gagner car le concert est ouvert à toutes et tous. Le lendemain, ce vendredi 28 juin, Alexandre Devoise et Tiffany réveilleront les auditeurs de M Radio depuis la plage Tamaris Beach à Cavalaire entre 06h et 09h30. Claudio Capéo, Chimène Badi, Arcadian, Vincent Lagaf' et d'autres surprises sont attendues. Les auditeurs peuvent s'inscrire s'ils souhaitent assister à l'émission sur l'adresse legrandreveil@mradio.fr