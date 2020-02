M Radio partenaire de l'émission "N'oubliez pas les paroles"

Le programme rencontre un véritable succès d’audience actuellement avec la présence de la candidate Margaux. La championne du jeu musical de Nagui, indétrônable depuis le 28 décembre dernier a enchainé plus de 57 victoires et a dépassé le cap des 509 000 euros. C’est la nouvelle plus grande gagnante de l’émission, elle a détrôné Kévin qui était jusqu’alors le champion.

Avec ce parrainage, M Radio souhaite rappeller qu’elle est "la radio numéro 1 sur la chanson française". L’émission "N’oubliez pas les paroles" permet de se divertir en chantant les plus grands tubes de la chanson française qui sont également diffusés toute la journée sur M Radio.