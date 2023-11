M Radio signe sa meilleure audience depuis 5 ans

Ombeline Brumain, entre 10h et 13h, voit son audience augmenter de 23 000 nouveaux auditeurs. Succès également pour Le 16/20 animé par Jérôme Zano et Constance Vercamer qui progresse de 48 000 nouveaux auditeurs.

M Radio rappelle qu’elle est "la seule radio nationale à défendre la chanson française en diffusant 100% de chansons françaises". La station, dans le giron d'Espace Group, émet ses programmes sur plus de 100 fréquences FM en France et a obtenu une fréquence métropolitaine en DAB+.