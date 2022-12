M Radio invite Angèle dans un "M Radio Session Live"

Les auditrices et auditeurs de M Radio auront la chance d’assister à une interview d’Angèle, animée par Vincent Cerutti et Malika Ménard et d’entendre quelques nouveaux titres et les plus gros succès d’Angèle. Ils pourront aussi assister à une séance dédicace avec la chanteuse. Les places sont à gagner en ce moment sur mradio.fr pour ce live exclusif organisé par M Radio réservé à 50 privilégiés, qui aura lieu le jeudi 15 décembre dans un lieu encore tenu secret...

Angèle, en tournée actuellement vient de sortir la réédition de son album "Nonante-Cinq", le 18 novembre dernier.