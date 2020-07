Ludovic Dunod nommé Adjoint à la directrice de RFI chargé des Magazines

Toute la direction et les équipes de France Médias Monde tiennent à remercier Claire Hédon pour son engagement au service de RFI et du groupe depuis toutes ces années, et la félicitent particulièrement pour l’accès à cette fonction de grande responsabilité nationale.

Parallèlement à ses fonctions à RFI jusqu’alors, elle s’est toujours mobilisée en faveur des droits humains et contre la pauvreté, notamment à titre bénévole au sein d’ATD-Quart Monde France, dont elle avait été nommée Présidente en juillet 2015.