Les salariés d'Europe 1 votent une motion de défiance contre Arnaud Lagardère

Comment Arnaud Lagardère va-t-il régler la crise profonde que traverse Europe 1 depuis plusieurs saisons ? Le changement de direction, avec l'arrivée de Laurent Guimier il y a un an, le déménagement dans des nouveaux locaux ou encore le lancement d'une nouvelle grille des programmes à la rentrée n'y ont rien fait. La station s'enfonce dans les sondages d'audience et passe la barre des 6 %, à 5,9 % d'audience cumulée faisant jeu égale avec Nostalgie et Skyrock. Une situation qui entraine une dégradation du climat social. Après la grève de la rédaction numérique, ce sont les salariés de la radio qui ont adopté ce jeudi une motion de défiance contre Arnaud Lagardère, qu'ils jugent responsable d'une "absence de stratégie", marquée par des changements d'équipes successifs.