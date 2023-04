Les régies publicitaires lancent une calculette carbone

Ce collectif d'acteurs publics et privés, fédéré par le Bureau de la Radio, s’engage et agit pour contribuer à la transition écologique, en développant avec la société DK, une mesure de l’empreinte carbone de la diffusion d’un service de publicité radio et audio (exprimée en t CO2e).

L’objectif est double. D'abord, convenir d’une méthodologie de calcul selon des hypothèses définies collectivement et avec l’appui d’un expert tiers. Ensuite, intégrer ce référentiel dans un outil commun à tous les membres afin qu’ils puissent calculer l’impact carbone des campagnes publicitaires radio et audio et partager ces informations auprès de leurs partenaires.