Les radios et télévisions suisses bien notées

L'acceptation des offres de radio et de télévision suisses se maintient à un niveau élevé. La satisfaction des auditeurs et des téléspectateurs est encore plus grande que les années précédentes. Les radios de la SSR obtiennent toujours les meilleures notes. Dans le dernier sondage, réalisé en 2018, les programmes de télévision régionale ont nettement amélioré leurs résultats ; ils n'ont d'ailleurs jamais reçu d'aussi bonnes notes depuis que les études sont menées (2009). L'évaluation globale des radios locales a également été un peu meilleure que l'année précédente. Le sondage portait sur le professionnalisme, le contenu de l'information, l'ancrage local, l'équilibre, la crédibilité, le divertissement et la satisfaction. Les radios locales et les télévisions régionales obtiennent les meilleures notes pour ce qui est de la crédibilité et de l'ancrage local. La crédibilité et le professionnalisme sont les aspects les mieux notés pour les radios et télévisions de la SSR.