Les nommés "radio" aux prochains Lauriers d'Or

Organisée par le Club Audiovisuel de Paris, la cérémonie des Lauriers de la Radio et de la Télévision distingue chaque année les programmes qui contribuent à l’enrichissement culturel. La cérémonie des Lauriers de la Radio et de la Télévision se positionne comme "un temps fort du PAF". Le Club Audiovisuel de Paris, qui en est à l'initiative, récompense à cette occasion la créativité, le talent et l'engagement des professionnels du secteur, dont les oeuvres contribuent à la diversité et à la qualité de l'offre audiovisuelle.L'an passé, je jury des Lauriers de l'Audiovisuel a décerné le prix du "Programme Radio" à Christophe Hondelatte pour son émission "Hondelatte Raconte" ainsi qu'un Laurier d’Or dans la catégorie "Radio" à l'animateur Georges Lang pour l’ensemble de sa carrière.