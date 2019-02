RTL : Georges Lang reçoit un Laurier d'Or

Ce Laurier d'Or lui a été remis par Christopher Baldelli, Vice-président du Groupe M6 en charge de l’information et des radios, en présence de sa famille et de ses amis. Avec ce Laurier d’Or, le jury a souhaité saluer "l’incroyable saga de ce professionnel, ce passeur talentueux qui, depuis près de 5 décennies, ravive notre mémoire, attise notre curiosité, éduque nos oreilles aux accents de la Route 66 et nourrit nos émotions". Grand spécialiste de la musique Rock et de la Country Music en France, "Georges Lang, gardien du temple rock, partage depuis 1973 sa passion pour la musique avec les auditeurs" explique RTL dans un communiqué.

Seul à sa console, dans l’intimité de son studio aux lumières tamisées, "The last DJ", comme le surnomment ses pairs anime désormais les nuits des noctambules le week-end. Les vendredi, samedi et dimanche de 23h à 1h.