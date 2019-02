Laurier d'Or : Christophe Hondelatte récompensé

Du lundi au vendredi de 14h à 15h, Christophe Hondelatte tient les auditeurs en haleine avec ses récits ciselés et captivants. Faits divers, parcours singuliers et portraits de personnalités, il remet en perspective et raconte les histoires qui ont fasciné les français avant de les approffondir en compagnie de ses invités.

Les récits de Christophe Hondelatte sont également un succès en podcasts. L'émission a signé un record avec 33,7 millions de podcasts téléchargés entre septembre et décembre 2018*.