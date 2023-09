Les jeunes canadiens et la baladodiffusion

Cette nouvelle étude offre un aperçu de l’écoute des balados par les jeunes de moins de 18 ans dans le marché canadien. On y apprend donc qu'un jeune Canadien sur sept écoute des balados et que les adolescents sont davantage attirés par les balados que les plus jeunes. Par ailleurs, trois jeunes sur cinq qui écoutent des balados le font de façon hebdomadaire. La fréquence d’écoute change peu en fonction de l’âge. Les adolescents ont un peu plus tendance que les 2 à 11 ans à écouter des balados tous les mois.

De plus, 7% des parents sondés écoutent des balados lorsqu’ils sont en voiture avec leurs enfants. Les parents sont d'ailleurs plus susceptibles d’écouter des balados quand ils sont en voiture avec leurs jeunes enfants.