Les groupes radiophoniques privés relancent "Le Bureau de la Radio"

Le Bureau de la Radio s’inquiète qu’aucune mesure spécifique à la radio ne soit inscrite dans le projet de loi de l’audiovisuel alors que certaines règles n’ont pas évolué depuis plusieurs décennies et il demande l’évolution de deux contraintes particulièrement obsolètes.

"Le plafond prévu pour le respect des seuils anti-concentration doit être rehaussé" réclame la structure : "la couverture cumulée de 150 millions d’habitants sur le réseau hertzien analogique date de 1994 et n’a jamais évolué… alors que le déploiement des plans « FM2006 » et « FM+ » menés par le CSA a accru le nombre de fréquences et que la population française n’est pas restée figée. Ce seuil dorénavant obsolète empêche le développement de groupes radiophoniques face à l’évolution du marché et des usages (Spotify, Deezer, Apple Music, Podcasts, etc.)".



En outre, les quotas musicaux doivent être assouplis : "les quotas musicaux ont été renforcés en 2016 alors qu’ils contraignent la programmation musicale des radios notamment à destination des jeunes. Les offres des plateformes de streaming et l’écoute en ligne concurrencent très fortement les radios sans aucune contrainte en termes de programmation. Il est urgent d’assouplir les quotas des radios pour que des règles comparables s’appliquent à tous les acteurs".