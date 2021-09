"Les combats d'Aretha", le nouveau podcast d'Europe 1

Sur Europe1.fr, cette opération s'illustre par l'hébergement des trois épisodes de la série au sein d'un espace dédié à l'émission Clap.!, avec habillage et grand angle aux couleurs du film, et par le déploiement de ces formats display en rotation générale sur tout le site d'Europe 1, avec redirection vers le dernier épisode diffusé et vignette en home page redirigeant vers l'espace dédié.

Sur les réseaux sociaux, Europe 1 mise sur la création et la diffusion d'une vidéo dévoilant un extrait à chaque nouvel épisode sur les comptes Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn de l'antenne. Dans la newsletter "Le Club Europe 1", le podcast est mis en avant de chaque nouvel épisode.