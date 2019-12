Les chiffres du DAB+ en Europe

Le DAB+ se déploie en France et dans le monde et notamment dans le cadre d'une écoute en mobilité. Cependant, l’âge moyen du parc automobile est supérieur à 10 ans (près de 12 ans). Pour écouter le DAB+ en voiture (lire aussi ICI ), il est indispensable de disposer d’adaptateurs qui répondent à un certain nombre de critères pour garantir la meilleure expérience utilisateur possible. L’expérience de la Norvège a été clé dans la rédaction de ces recommandations qui ont été élaborées pour aider les fabricants à mieux comprendre comment intégrer les appareils DAB+ dans des véhicules déjà en circulation. Trois types de récepteurs d’après-vente sont concernés : les autoradios, les adaptateurs, les "boites noires" (adaptateurs dédiés à un type d’autoradio et intégrés dans le tableau de bord).