Les ventes cumulées de récepteurs DAB ont atteint 82 millions d’unités

"2019 a été une année exceptionnelle pour la radiodiffusion en DAB+. En rendant obligatoire pour les autoradios la réception des services de radio fournis via la radiodiffusion numérique terrestre, le Code des communications électroniques européens transforme le paysage radio européen. Cette année, nous avons vu le lancement du DAB+ en Autriche et en Suède, et l'année prochaine, la France lancera le DAB+ au niveau national. Dans la région Asie-Pacifique, l'Australie connaît ses plus hauts niveaux d’intégration du DAB+ dans les voitures neuves et la Tunisie est le premier pays d'Afrique à lancer des services DAB+ réguliers" a commenté le président du WorldDAB, Patrick Hannon. "Un nombre record de 12 millions de récepteurs DAB ont été vendus dans le monde au cours des douze derniers mois et nous nous attendons à ce que ce chiffre augmente en 2020, avec l'adoption croissante du DAB+".Le DAB est désormais fermement établi comme étant central au futur de la radiodiffusion en Europe. Une position soulignée par un certain nombre d'initiatives réglementaires récentes (lire notamment ICI ).